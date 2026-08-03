Daniele Quieto e l'Inter sono pronti a separarsi dopo praticamente 7 anni. L'italo-venezuelano, classe 2005, si trasferirà al Cosenza, secondo quanto riporta oggi LaCasadiC. Reduce da un'esperienza in prestito al Latina, questa volta l'affare sarà a titolo definitivo, con il giocatore, di caratteristiche spiccatamente offensive, che andrà ad arricchire il reparto d'attacco di mister Federico Coppitelli.
All'Inter come detto dall'estate 2019, Quieto ha vinto lo scudetto Primavera con l'Inter nel 2025, con 26 presenze e 3 gol a segno. Nella stagione 2024/2025 era anche stato convocato per Feyenoord-Inter, valida per gli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante reincontrerà i nerazzurri a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre, quando l'U23 nerazzurra farà visita ai rossoblu al Marulla di Cosenza.
Alessandro Savoldi
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