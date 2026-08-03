Non ci sarà Mario Gila mercoledì a Perth nel derby tra l'Inter e il Milan. Il nuovo acquisto rossonero, per cui il club ha versato 30 milioni alla Lazio, ha dovuto rallentare i ritmi a causa del problema fisico rimediato durante il test contro il Celtic lo scorso 25 luglio. Per lo spagnolo i test medici hanno evidenziato solo un affaticamento al muscolo retto femorale della gamba destra che lo hanno obbligato a lavorare lontano dal gruppo durante le sessioni australiane. E visto che anocra non ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, contro l'Inter verrà tenuto a riposo per evitare pericolose ricadute.

Nel mentre, saranno ovviamente assenti anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez, rimasti in Italia per proseguire i rispettivi percorsi di guarigione dopo gli infortuni patiti durante il Mondiale.