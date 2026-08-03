Non può non tenere banco, in casa Cagliari, il caso Sebastiano Esposito. L'attaccante ha inviato un certificato medico per 10 giorni. Secondo Tuttomercatoweb, la società sarda ha iniziato l'iter per un'applicazione della multa. Che, in question,  sarebbe pari al 20% dello stipendio mensile lordo, col giocatore che poi avrà 5 giorni per fare opposizione. Sullo sfondo resta il mercato: le squadre interessate al 2002 sono diverse. Su tutte l'Atalanta, con anche Roma e Como che potrebbero inserirsi.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 16:37
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione