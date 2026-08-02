Benjamin Pavard è andato a segno contro il Manchester City e sta lavorando duramente per conquistarsi un posto nella rosa di Cristian Chivu. Il duttile difensore transalpino sembrava destinato a lasciare velocemente l'Inter durante questa sessione estiva di mercato, ma non è così scontato.

Lui è determinato più che mai a restare in nerazzurro e, secondo quanto riferiscono i colleghi di MaxiFoot.fr, il calciatore ha rifiutato nelle ultime settimane diverse offerte provenienti da Benfica, Galatasaray e Como.