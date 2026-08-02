Il mese di agosto risulterà essere decisivo per il futuro di Davide Frattesi. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, la sua iniziale valutazione di 30 milioni di euro potrebbe essere abbassata. L'Inter valuta, infatti, un abbassamento del prezzo per una cifra compresa tra i 15 e 20 milioni di euro. La Premier League resta sempre sullo sfondo, ma non solo. Questa situazione potrebbe far gola alla Juventus. Negli scorsi mesi si era anche parlato del Napoli. Da capire quale sarà la squadra che tenterà l'affondo.