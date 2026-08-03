Sono ancora diversi i nomi che circolano attorno all'Inter in chiave mercato. Secondo La Repubblica, ad esempio, la società nerazzurra "è concentrata sulla ricerca dell’erede di Dumfries, ceduto al Real per i 20 milioni della clausola rescissoria. Offerta per Diaby dell’Al-Ittihad: 18 milioni più Asllani, c’è il sì del giocatore", riporta il quotidiano riprendendo le notizie sul francese già circolate ieri.

"Con il Tottenham - si specifica poi sul quotidiano - è in corso una doppia trattativa che coinvolge Romero e Spence. L’argentino è la priorità assoluta per rinforzare la difesa dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. Gli Spurs continuano a chiedere 50 milioni, l’Inter è ferma a 40. Romero vuole lasciare Londra e ha dato il proprio assenso al trasferimento in nerazzurro. Quanto a Spence, l’esterno inglese, reduce da un ottimo Mondiale, può giocare su entrambe le corsie, pur preferendo quella sinistra. La valutazione di 40 milioni al momento è considerata eccessiva dall’Inter".