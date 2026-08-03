Fabio Galante promuove a pieni volti il colpo John Stones messo a segno dall'Inter negli scorsi giorni: "Secondo me, al momento, è l'acquisto più importante del mercato italiano. L'inglese è un giocatore veramente forte, basta sentire cosa diceva di lui Pep Guardiola quando lo ha allenato al Manchester City", ha detto l'ex difensore a 'La Nuova DS'.

Dopo Stones, secondo Galante, il club milanese deve concentrare i suoi sforzi economici provando a prendere un giocatore da uno contro uno: "Pavard è tornato con molta voglia di restare, lo conosco bene. Se, nel caso, abbiamo due soldini, sarebbe meglio investirli in altri ruoli. E' da due anni che l'Inter cerca di prendere il giocatore che salta l'uomo: prima Lookman, poi Nico Paz... Secondo me, stanno provando a prendere questo tipo di giocatore. Non so chi".