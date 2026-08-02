Il primo fine settimana di agosto si conclude con una vittoria in amichevole per l'Inter U23 contro l'Albinoleffe. Al termine della partita c'è stato spazio per un'analisi da parte del tecnico dei nerazzurri Stefano Vecchi: "Abbiamo messo in campo il giusto atteggiamento in entrambe le fasi di gioco, indirizzando il confronto con le reti che abbiamo segnato. Nonostante il grande calco e i carhci di lavoro, ho visto impegno da parte di tutti e i segnali sono positivi". Non poteva mancare un riferimento al campionato: "Non vediamo l'ora di cominciare, provando un nuovo girone che avrà difficoltà ambientali e anche un agonismo più alto".