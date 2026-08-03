L'operazione di mercato che dovrebbe portare Cristian Romero all'Inter è già apparecchiata. Lo evidenzia Fabrizio Romano nel suo ultimo video sul proprio canale YouTube. Il club nerazzurro ha un accordo sulle cifre con il Tottenham, per un trasferimento dal valore complessivo di 40 milioni di euro. Dal punto di vista dell'ingaggio, in Viale della Liberazione sanno già qual è la richiesta del difensore argentino che vuole continuare a guadagnare lo stesso stipendio percepito a Londra, vale a dire circa 6 milioni di euro bonus compresi. Una richiesta memorizzata dall'Inter che adesso ha il pallino in mano. Deve infatti decidere se procedere con l'operazione oppure prendere tempo consapevole che un eccesso di attendismo potrebbe permettere l'inserimento di altre società per il giocatore che di fatto è in uscita dagli Spurs.

Ovviamente la strategia nerazzurra dipenderà dalle cessioni, ma in questo momento basterebbe poco per portare Romero a Milano visto che le cifre sono ormai chiare a tutte le parti in causa, al di là delle voci che descrivono scenari diversi.