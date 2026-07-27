La Juventus si aggiudica la sfida con l'Inter per Tegra Bolongo: Sporitalia riferisce che l'attaccante classe 2010 in arrivo dal Lausanne Sport nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con il club bianconero, col quale poi sosterrà un periodo di prova propedeutica alla firma di un contratto nel mese di settembre, dopo avere compiuto i 16 anni di età. Anche i nerazzurri si erano mossi sul giocatore

Sezione: Giovanili / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 16:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.