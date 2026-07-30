I movimenti del calciomercato nel settore giovanile non si fermano mai: il Parma ha depositato il riscatto di Simone Cosimo Calò, attaccante esterno classe 2009 che nell’ultima stagione ha già vestito la maglia crociata in prestito dall'Inter, dove aveva militato nelle precedenti due stagioni, come evidenziano i colleghi di ParmaLive. Il club ducale, dunque, si appresta ad accogliere a titolo definitivo il giovane calciatore.