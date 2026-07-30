I movimenti del calciomercato nel settore giovanile non si fermano mai: il Parma ha depositato il riscatto di Simone Cosimo Calò, attaccante esterno classe 2009 che nell’ultima stagione ha già vestito la maglia crociata in prestito dall'Inter, dove aveva militato nelle precedenti due stagioni, come evidenziano i colleghi di ParmaLive. Il club ducale, dunque, si appresta ad accogliere a titolo definitivo il giovane calciatore.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 23:02
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione