Il portale di statistiche Squawka ha fatto una classifica dei giocatori che hanno creato il maggior numero di occasioni dal 2017/18 (nei top 5 campionati europei). Tra questi c'è anche il giocatore nerazzurro Hakan Calhanoglu rientra in questa speciale classifica, al quarto posto con ben 623 occasioni create. Davanti ad Hakan ci sono Kimmich, Bruno Fernandes e De Bruyne.
Da un anno a questa parte si ripropongono ciclicamente le voci che vedrebbero Hakan Calhanoglu sul punto di lasciare l'Inter per coronare il sogno di giocare per la prima volta in carriera nella madrepatria Turchia e negli scorsi giorni queste voci sono state rilanciate.
Sezione: Stats / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 23:52
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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