Fumata bianca sempre più vicina per il prolungamento di contratto tra l'Inter e Pio Esposito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i dialoghi dell'ultimo periodo tra Piero Ausilio e l'agente dell'attaccante hanno portato alla stretta di mano per il rinnovo a cui si lavorava da settimane.
"Al rientro dalla tournée estiva, Pio Esposito firmerà il nuovo contratto fino al 2031, diventando ancora più centrale nel progetto interista dopo la prima stagione nell’Inter dei grandi condita da tante soddisfazioni - è quanto si legge sul quotidiano - L'ingaggio sarà portato a circa 3,2 milioni più bonus fino a raggiungere anche, in caso di annata molto positiva per sé e per i compagni, i 3,5 milioni". Il prolungamento per Esposito seguirà quindi di poche settimane quello giù ufficializzato di Yann Bisseck, anch'egli arrivato a un accordo per rimandare la scadenza nel 2031.
L'attaccante stabiese potrebbe avere grande spazio in avvio di stagione considerando il rientro di Lautaro e Thuram a ridosso dell'inizio del campionato. Probabilmente col Monza, alla prima di campionato, toccherà a Pio e a Bonny, da poco rientrato in gruppo.
Autore: Antonio Di Chiara
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