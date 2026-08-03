Il Milan sta proseguendo gli allenamenti a Perth in vista del derby di mercoledì. Questa mattina è tornato in gruppo il centrocampista centrale del Diavolo, Samuele Ricci, che era alle prese con una tonsillite. Lavoro a parte per il difensore Mario Gila, che invece nella giornata di mercoledì non sarà a disposizione di Ruben Amorim per il derby contro l'Inter. Nkunku ha recuperato e anche Leao e Goncalo Ramos hanno dimostrato di avere una discreta condizione atletica.
Sezione: L'avversario / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 15:43
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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