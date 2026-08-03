Una buona prestazione al centro della difesa contro il Manchester City, successiva all'annuncio del rinnovo del contratto con l'Inter fino al 2031. Yann Bisseck continua a guadagnare spazio in nerazzurro e si candida anche a posizioni nel terzetto difensivo diverse rispetto al solito. Nonostante ciò, la diffidenza nei suoi confronti spesso si trasforma in critiche, che però non lo scalfiscono più di tanto come lui stesso ammette ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Le critiche non mi interessano. Se la gente vuole criticarmi va bene. Fa parte dello sport, ma io credo sempre in me stesso. Per me è stata una bella strada, io continuo così".

Quest'anno la difesa cambia, arriva Stones. Tu hai giocato da centrale a Hong Kong, è un ruolo che pensi di voler interpretare?

"Per me la cosa più importante è giocare, se gioco centrale o braccetto non importa. Io voglio solo aiutare la squadra, da centrale, braccetto o attaccante non è importante. Alla fine decide il mister, io sono pronto a fare tutto".

Aumenta la concorrenza però con Stones.

"Ma è giusto, non ci si può mai riposare come calciatore. Se arriva un giocatore di questo livello è una bella cosa per tutta la squadra. Anche per i difensori che sono già qui. Dobbiamo alzare il livello, è così".

Come hai vissuto il Mondiale da casa e cosa pensi di fare per conquistare il posto in Nazionale?

"Normale che se giochi all'Inter vuoi giocare anche in Nazionale. Il CT ha scelto qualcun altro, per me va bene. Sono andato in vacanza, adesso sono pronto a lottare per avere spazio. Ma penso che se farò le cose per bene avrò una grande chance di essere convocato".

Adesso arriva Jurgen Klopp, un mito per voi. Più facile con lui?

"Non è mai facile ma è un grande allenatore, spero di essere tra le sue idee. Ma come dicevo prima decide lui. Spero di essere al suo fianco".