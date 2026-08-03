L'Europa calcistica rende ricca l'Inter. Come appurato da Football Meets Data, la compagine milanese risulterà la società italiana partecipante ad una delle competizioni UEFA nella stagione 2026/2027 a vedersi garantito il maggior valore in termini di premi minimi garantiti. Juventus e Milan, stante la loro mancata partecipazione alla prossima Champions League, devono accontentarsi del terzultimo e del penultimo posto. Fanalino di coda di questa classifica è l'Atalanta, relegata alla partecipazione alla Conference League.

Competizioni UEFA, i premi minimi garantiti per tutte le italiane in corsa

1) INTER: 56.5 milioni di euro

2) ROMA: 49.4 milioni di euro

3) NAPOLI: 43.3 milioni di euro

4) COMO: 28.3 milioni di euro

5) JUVENTUS: 14.9 milioni di euro

6) MILAN: 14.2 milioni di euro

7) ATALANTA: 0.9 milioni di euro.