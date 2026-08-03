Rico Lewis è stato uno dei due giocatori del Manchester City a disputare tutti i 90 minuti nell'amichevole pre-campionato contro l'Inter di sabato scorso. Partito in difesa, si è spostato a centrocampo nel secondo tempo, con la squadra che è stata riorganizzata intorno a lui. Una duttilità testata in campo, ma che non è ancora diventata motivo d'argomento negli spogliatoi con Enzo Maresca: "Non abbiamo ancora parlato del ruolo che ricoprirò, ma l'altro giorno ho giocato sia da terzino che da centrocampista, quindi questo mi dà un'idea di cosa abbia in mente l'allenatore - le parole dell'inglese ai canali ufficiali del club -. Ne parlerò con lui, ma voglio solo giocare. Questa è la cosa principale per me, voglio solo giocare a calcio e aiutare la squadra. Non mi sentivo troppo male dopo la partita e sono rimasto sorpreso perché non pensavo di poter giocare 90 minuti. Ho lavorato sodo e mi sono allenato duramente durante l'estate: credo che questo abbia dato i suoi frutti. Spero di essere in buona forma".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 23:44 Faggiano scherza: "Ausilio dorme con un occhio aperto. Se non è andato in tournée..."
- 23:30 Sky - Inter-Diaby, anche Pavard come possibile contropartita
- 23:20 Buffon: "Non mi sono chiesto perché la FIGC non abbia pensato a Conte come ct"
- 23:00 City, Rico Lewis: "Novanta minuti con l'Inter, sono rimasto sorpreso"
- 22:40 AIA, corso di qualificazione per l’inquadramento di VMO: 5 nuovi immessi
- 22:25 Correa verso l’Estudiantes: attesa la risoluzione col Botafogo
- 22:10 La Pro Patria annuncia il ritorno di Walter Sabatini: "E' proprio lui"
- 21:50 Inter, rispunta Nico Gonzalez: primi contatti con l'entourage
- 21:40 Juve-Inter, possibile spazio a gara in corso per Kolo Muani e Alajbegovic
- 21:25 Addio a Baresi: minuto di silenzio prima del derby di Perth
- 21:10 Cairo: "Avrei scelto Conte come ct, in Lega c'era questa propensione"
- 20:51 In Serbia - L'Inter studia il futuro di Kostov: conferme sulla sinergia col Cagliari
- 20:25 Beppe Galli: "Non penso che gli agenti siano il male del calcio"
- 20:10 Galante: "Stones miglior colpo fin qui. Ora provano a prendere l'uomo da uno contro uno"
- 19:55 Gare interrotte e rinviate: il nuovo regolamento di Lega Serie A
- 19:41 Sky - Inter-Diaby, ingaggio del francese alto: trattativa non semplice
- 19:27 Vieri: "Brand Inter tra i più forti al mondo, tutti i tifosi conoscono il club"
- 19:11 Niente Schalke 04 per Lindstrom, il Napoli: "Informazioni della stampa inesatte"
- 18:57 Inter, vacanze finite per Akanji: domani è atteso alla Pinetina
- 18:43 Quarant'anni e non sentirli, Dzeko inesauribile: "Ho ancora fame"
- 18:29 Verso il derby, allenamento mattutino poi relax. Domani conferenza stampa
- 18:15 Derby a Perth: prima della gara una coreografia per Franco Baresi
- 18:01 Preliminari Conference League, l'Atalanta sfiderà una tra Hapoel Tel Aviv e Katowice
- 17:47 Daniele Quieto pronto a lasciare l'Inter: Cosenza a un passo dal colpo
- 17:33 Iddrissou, che futuro per lui? Piace all'estero, l'Inter vorrebbe tenerlo
- 17:19 Bookies - Inter campione d'Italia da imbattuta: quota intrigante
- 17:05 UFFICIALE - Dilan Zarate lascia l'Inter: è un nuovo giocatore del Cadiz
- 16:51 Pulga: "Esposito via grossa perdita per il Cagliari". Poi è d'accordo con le cifre
- 16:37 Cagliari, linea dura con Seba Esposito: multa all'orizzonte
- 16:24 Romero-Inter, adesso serve l'ok di Oaktree. E c'è chi fiuta l'affare
- 16:10 Dalla Serbia - Kostov, l'Inter è in pole. E ha già un piano per il calciatore
- 15:56 GdS - Inter-Tottenham, intesa per Romero. Ora manca un dettaglio
- 15:43 Qui Milan - Prosegue la preparazione verso il derby: Ricci rientra in gruppo
- 15:29 Lady Stones è raggiante: "Che l'avventura all'Inter abbia inizio!"
- 15:14 Preliminari Champions League 2026/2027: sorteggiati gli spareggi
- 15:00 Manuel Villa, l'Inter è un treno perso: ora l'occasione Monza
- 14:46 GdS - Consapevolezza e pazienza: la strategia dell'Inter sul mercato
- 14:33 Aleksandar Stankovic compie 21 anni, gli auguri dell'Inter
- 14:19 SI - Diaby-Inter, per procedere serve un contributo dell'Al Ittihad
- 14:05 Paganin: "Stones gran colpo, può agire anche da centrocampista!
- 13:51 Niente derby per Gila: lo spagnolo a riposo precauzionale
- 13:39 Bookies - Triplete, l'Inter ha una quota interessante
- 13:25 SM - Diaby, per l'Inter è prendere o lasciare. Pavard la chiave per Romero
- 13:12 UFFICIALE - Benedetta Santoro all'Hellas in prestito
- 12:49 Competizioni UEFA 2026/2027, i premi minimi per le italiane: l'Inter sorride
- 12:36 L'Inter trionfa anche sui social: raggiunti 100 milioni di followers totali
- 12:23 Esposito: "Non ci nascondiamo, siamo forti. Bellissimo che Stankovic sia qui"
- 12:11 Inter sul gioiello Kostov, il Cagliari si candida al prestito
- 12:00 videoINTER, si scalda il MERCATO: MAROTTA e AUSILIO tra ENTRATE necessarie e USCITE dovute
- 11:55 Bisseck: "Le critiche? Non mi interessa. L'arrivo di Stones alza il livello"
- 11:42 L'Inter conferma: a Bari l'ultimo test amichevole nella pre-season
- 11:29 Corsera - Calhanoglu-Fenerbahçe, l'Inter smentisce contatti
- 11:16 Mirror - Curtis Jones andrà via, il Liverpool cerca il suo sostituto
- 11:02 Corsera - Kamate, Atletico Madrid alla finestra: manca accordo su due punti
- 10:48 La Repubblica - Diaby, l'offerta dell'Inter. Spence e Romero troppo costosi: il punto
- 10:34 Il Messaggero - Inter, niente Jones senza Frattesi out. Problemi anche per Spence
- 10:20 TS - Inter, Jones anche da esterno: Chivu ha un motivo in più per volerlo
- 10:06 TS - Inter, Pavard o Romero: uno esclude l'altro. Settimana decisiva: il punto
- 09:52 Romero all'Inter è un'operazione apparecchiata: decidono i nerazzurri
- 09:38 TS - Inter, offerto Kayode. Viva l'ipotesi Diaby. Ma c'è un problema
- 09:24 CdS - Seba Esposito, Atalanta in pole: il prezzo del Cagliari e perché l'Inter è in attesa
- 09:10 CdS - Inter-Milan a Perth: Chivu riabbraccia tre giocatori
- 08:56 CdS - Inter, due obiettivi per agosto (più uno). Tanti profili per il post-Dumfries, ma...
- 08:42 CdS - Inter, novità Stankovic: il figlio d'arte ha una motivazione extra
- 08:28 Vieri: "Inter, mentalità per migliorare anche il double. E su Stones dico che..."
- 08:14 CdS - Esposito-Inter, rinnovo fatto: i tempi per la firma e il nuovo ingaggio
- 08:00 GdS - Inter, riecco Diaby: Asllani nell'operazione, ecco quanto è valutato
- 00:02 Sky - Sondaggio informativo dell'Inter per Diaby: i dettagli
- 00:00 L'illusione Karlsruhe è già svanita