Rico Lewis è stato uno dei due giocatori del Manchester City a disputare tutti i 90 minuti nell'amichevole pre-campionato contro l'Inter di sabato scorso. Partito in difesa, si è spostato a centrocampo nel secondo tempo, con la squadra che è stata riorganizzata intorno a lui. Una duttilità testata in campo, ma che non è ancora diventata motivo d'argomento negli spogliatoi con Enzo Maresca: "Non abbiamo ancora parlato del ruolo che ricoprirò, ma l'altro giorno ho giocato sia da terzino che da centrocampista, quindi questo mi dà un'idea di cosa abbia in mente l'allenatore - le parole dell'inglese ai canali ufficiali del club -. Ne parlerò con lui, ma voglio solo giocare. Questa è la cosa principale per me, voglio solo giocare a calcio e aiutare la squadra. Non mi sentivo troppo male dopo la partita e sono rimasto sorpreso perché non pensavo di poter giocare 90 minuti. Ho lavorato sodo e mi sono allenato duramente durante l'estate: credo che questo abbia dato i suoi frutti. Spero di essere in buona forma". 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 23:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.