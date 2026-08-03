Nelle ultime ore è tornata alla ribalta la voce che vorrebbe l'Inter sempre più convinta di investire sul talentuoso 18enne Vasilije Kostov, gioiello della Stella Rossa, valutato circa 20 milioni di euro. E posto che nella rosa attuale sarebbe difficile trovargli una collocazione, a meno di spostarlo nella Under 23 che però rappresenterebbe un passo indietro nella crescita del ragazzo, non si esclude la possibilità che il club nerazzurro possa prestarlo per farlo valorizzare al meglio in un contesto competitivo come la Serie A.

In tal senso ci sarebbe la candidatura del Cagliari, che rischia di dover cedere Sebastiano Esposito in questi giorni per evidenti divergenze contrattuali e non disdegnerebbe un 'aiuto' per rinforzare il reparto offensivo senza troppi costi. L’ipotesi resta legata alle strategie dei due club, ma rappresenta uno degli scenari che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. Un'alternativa per i rossoblu potrebbe essere Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta.

Sezione: Mercato / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 12:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.