L’Estudiantes ha messo nel mirino Joaquín Correa e valuta il possibile ritorno dell’attaccante argentino senza costi di trasferimento, secondo quanto riferito da Ge.globo. Il club è pronto a cogliere l’opportunità, ma prima attende che il giocatore risolva la sua situazione con il Botafogo. Correa, reduce dalle esperienze in Europa e con un passato importante tra Serie A e competizioni internazionali, rappresenta un profilo di grande esperienza per l’Estudiantes. La società argentina vede in lui un rinforzo di qualità per il reparto offensivo e punta a convincerlo a tornare a giocare nel proprio Paese. Il nodo principale resta però legato alla separazione dal Botafogo: l’attaccante dovrà trovare un accordo con la dirigenza brasiliana prima di poter valutare concretamente una nuova destinazione. L’Estudiantes resta alla finestra e aspetta sviluppi, con la speranza di chiudere quello che sarebbe un colpo importante a parametro zero. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Correa potrà davvero vestire la maglia del club argentino.

Estudiantes quer Joaquín Corrêa sem custos e espera acordo do atacante com Botafogo



Argentinos aguardam atacante se resolver com a diretoria alvinegrahttps://t.co/5G3s5AmcNA — ge (@geglobo) August 3, 2026