Walter Sabatini torna in pista e lo fa con la Pro Patria, club in cui chiuse la sua carriera di calciatore. Non è chiaro che ruolo ricoprirà l'esperto dirigente, il cui ritorno è stato annunciato ufficialmente questa sera sui canali ufficiali della società di Busto Arsizio. Nel video pubblicato su Instagram, si vede la chiamata in entrata di 'Etrusco residuale', una definizione che Sabatini diede a se stesso tempo fa, e poi viene svelato che si tratta effettivamente dell'ex Roma e Inter. "E' proprio lui. Autorevole, onesto e visionario. Da giocatore chiuse la carriera qui e qui ritorna", recita il testo del video.