Anche lady Stones non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura alla corte dell'Inter. Come si è potuto evincere a seguito di un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Olivia Naylor, moglie del neoacquisto interista John Stones, si è dimostrata impaziente di vivere questa nuova esperienza a Milano. Eloquente la didascalia riportante "Ciao Inter! Let the adventure commence (in italiano: "che l'avventura abbia inizio")".