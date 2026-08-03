Il Monza scopre Manuel Villa. Nel corso della recente amichevole disputata contro i turchi del Galatasary, mister Juric ha deciso di affidare le chiavi della difesa al giovane difensore classe 2008. Di stazza imponente (192 centimetri), il giovane centrale ha ben figurato in occasione della sfida contro la compagine del Bosforo, segnalandosi, tra le altre cose, per l'ottima tenuta difensiva contro il temibile Victor Osimhen. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, Villa venne sondato - tra gli altri - anche dall'Inter, la quale - nel 2022 - decise di non investire su di lui perché ritenuto non idoneo al progetto.

Dal 2023 gioca alla corte dei brianzoli, i quali sembrerebbero intenzionati a puntare con forza su di lui. Chissà che non possa prendersi la propria rivincita dopo il mancato approdo in nerazzurro.