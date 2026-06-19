Dopo la grande stagione disputata, Mattia Marello, riscattato dall'Udinese qualche giorno fa, è pronto a salire in Under 23. E in Under 20? La soluzione l'Inter ce l'ha già in casa: secondo quanto raccolto da MondoPrimavera, a occupare la corsia di sinistra dei nerazzurri nella prossima stagione sarà Davide Sorino. La sua promozione, per certi versi scontata visto il grande percorso nelle giovanili nerazzurri, lo porterà alla permanenza in pianta stabile nella rosa della Primavera dopo l'esordio di quest'anno.
Sorino, classe 2008 come Marello, è l'ennesimo prospetto interessante sfornato in quella zona di campo dalle giovanili nerazzurre: Cocchi, reduce dalla prima stagione tra i professionisti con l'Under 23, Marello appunto e, salendo in Prima Squadra, Federico Dimarco. In questa stagione Sorino, nato a Milano proprio come Dimash, ha raccolto 32 presenze con l'Under 18 di mister Simone Fautario, vincendo lo Scudetto di categoria, il terzo dopo quelli con l'U14 e l'U15. Oltre alle tante partite giocate, ben 4 gol e 11 assist: numeri superlativi, che ben rappresentano le capacità in fase di spinta del giocatore, pronto per una nuova tappa della sua giovane carriera.
Autore: Alessandro Savoldi
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