L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n. 25 del 22-24 agosto 2026, prima schedina della nuova stagione. Che prevede nel blocco di partite pronosticabili anche la partita di sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Monza, inserita nel pannello dei match opzionali. Il format prevede la scelta di una specifica Formula di gioco (3, 5, 7, 9, 11 o il 13) in base a quanti e quali match pronosticare tra partite obbligatorie e opzionali.

Questo il palinsesto completo:

Pannello A: eventi obbligatori

Bologna – Lazio

Parma – Cagliari

Borussia Dortmund – Bayern Monaco

Venezia – Lecce

Cesena – Sampdoria

Benevento – Modena

Empoli – Cremonese

Udinese – Como

Pannello B: eventi opzionali

Pisa – Padova

Inter – Monza

Frosinone – Juventus

Palermo – Juve Stabia

Genoa – Napoli

Avellino – Arezzo

Atalanta – Sassuolo

Roma – Fiorentina

Torino – Milan

Hellas Verona – Ascoli

Sudtirol – Virtus Entella

Carrarese – Mantova