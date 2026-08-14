Una doppietta di Simone Lontani, talento del 2008 arrivato dal Milan, permette al Parma di avanzare al secondo turno di Coppa Italia superando il Catania per 2-0 al Tardini. Partita complessivamente sempre in controllo della squadra di Carlos Cuesta, che nel secondo tempo ha anche un paio di occasioni per allargare ulteriormente la forbice. Gli etnei chiudono qui il loro cammino nella Coppa nazionale, e ora potranno concentrarsi sul debutto nel campionato di Serie C di domenica quando ospiteranno l'Inter U23 al Massimino. I ducali ora se la vedranno con la vincente di Cremonese-Sampdoria.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 20:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.