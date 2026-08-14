Rischia di saltare il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, infatti, manca l'ok della Lega Serie A al passaggio del centrocampista in biancoceleste, motivo per cui la cessione resta in sospeso.

L'operazione è stata sospesa per motivi legati agli indici finanziari e il giocatore, che era atteso nella Capitale per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, dovrà quindi attendere ancora per poter cambiare maglia. Sempre se davvero si riuscirà a risolvere l'empasse.