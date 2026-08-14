Non è tramontata definitivamente la possibilità che Issiaka Kamate raggiunga l'Espanyol prima della fine della corrente sessione di calciomercato. Come raccontato dal giornalista Matteo Moretto per Marca, il club spagnolo, dopo aver riallacciato i contatti con l'Inter, che si erano interrotti nelle scorse ore, deve decidere se affondare o meno il colpo. In Viale della Liberazione sono in attesa di una risposta definitiva; il discorso vale anche per l'esterno francese classe 2004, che ha pure un'altra offerta sul tavolo da valutare.