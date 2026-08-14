Spence è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Inter. Otre ai 30 milioni di parte fissa e i 2 milioni di bonus, il Tottenham manterrà anche il 10% sulla rivendita del giocatore. Una settimana fa avevamo indicato che il focus dei nerazzurri fosse evidente e identificato con l'esterno destro. Il sostituto di Denzel Dumfries era una necessità impellente e la dirigenza ha risolto questo problema acquistando Spence. L'esterno inglese ha fatto un ottimo Mondiale e vorrà confermarsi anche al servizio di Chivu. Nel frattempo l'Inter prosegue la preparazione in vista dell'inizio di campionato, distante poco più di una settimana.

Capitolo Jones: le trattative si intensificheranno dalla prossima settimana in avanti, una volta che le operazioni Spence e Frattesi verranno completate del tutto. La cifra per arrivare al centrocampista inglese doveva essere di 35 milioni. Pare che, invece, la cifra richiesta sia di 40 milioni di euro. I Reds non intendono fare sconti, ma il fluire del tempo potrebbe magari giocare a favore dell'Inter (considerando, tra l'altro, la ferma volontà del calciatore di sposare la causa interista, ndr).

Per sistemare questo tassello del puzzle, era fondamentale la cessione di Davide Frattesi, che nel pomeriggio di venerdì farà le visite mediche con la Lazio. Ora che la dirigenza del Biscione è sul punto di completare questa contingenza, ecco che entrerà in scena un nuovo rilancio per Jones, che ha più volte ribadito di volere solo l'Inter.

Con questi inserimenti il livello della rosa nerazzurra sale sensibilmente. D'altronde Chivu aveva sempre sostenuto la fondamentale rilevanza di inserire nel roster solamente quei giocatori in grado di fare la differenza e completare un organico già forte. Insomma, non acquisti 'tanto per fare'. E il puzzle nerazzurro viaggia sempre più verso il suo completamento. I tifosi possono dirsi soddisfatti. Perché l'Inter ha sempre avuto un solo obiettivo: aumentare il tasso tecnico della squadra.