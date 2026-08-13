L'Inter si prepara ad abbracciare Djed Spence, atteso nella notte a Milano, per poi completare nella giornata di domani tutto l'iter prima della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2031. Secondo Sky Sport, l'inglese potrebbe non essere l'unico acquisto nel settore degli esterni: l'idea del club di Viale della Liberazione, infatti, è ingaggiare un elemento più offensivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Luis Henrique alla Roma. I nomi sono quelli circolati in queste settimane: Moussa Diaby, un po' sfumato per gli alti costi, Nico Gonzalez e Malick Fofana, profilo seguito anche dalla Roma.