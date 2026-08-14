Secondo quanto riporta Sky Sport, Djed Spence ha completato l'iter delle visite mediche, tra CONI e Humanitas di Rozzano, e ora deve solo mettere la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2031. Il laterale inglese classe 2000 è atteso nella sede del club nerazzurro, in Viale della Liberazione, a Milano, per ratificare l'accordo trovato negli scorsi giorni.

Al Tottenham, lo ricordiamo, andranno 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, oltre all'eventuale 10% sulla futura rivendita. Il giocatore, invece, percepirà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.