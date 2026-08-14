"Oggi, 14 agosto, Inter e Napoli partono in prima fila per lo scudetto per come sono le rose adesso". Lo ha detto Riccardo Trevisani, giornalista di SportMediaset, facendo però una precisazione doverosa rispetto al suo pronostico: "Nei prossimi giorni ci saranno più colpi di mercato rispetto ai due mesi precedenti, quindi tutto può cambiare", ha aggiunto.

"Per quanto riguarda le altre posizioni, le cose sono cambiate: la Juve si sta rinforzando e entra nel roster delle prime quattro, insieme al Como che sta prendendo giocatori forti sul mercato - ha spiegato Trevisani -. Vero che quest'anno avrà la Champions League, ma questo discorso vale anche per la Roma, che è più indietro perché deve risolvere il problema dell'esterno sinistro. Il Milan lo metto sesto in griglia".