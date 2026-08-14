La stagione della Lazio inizierà ufficialmente domenica, con la sfida al Mantova valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Ma in casa biancoceleste tiene banco soprattutto il discorso legato al mercato in queste ore, con due nomi in primissimo piano: Mauro Icardi e Davide Frattesi. Due giocatori di cui Gennaro Gattuso parla così: "Icardi ha fatto la storia del calcio, è un bomber. Bisogna vedere, non ho voglia di dire oggi se sia funzionale o meno al nostro progetto - le parole di Ringhio a Sportmediaset -. Davide (Frattesi, ndr) è un giocatore che ho avuto (in Nazionale ndr), secondo me può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Dopo io faccio l'allenatore, non il contabile. Spero che arrivi, dopo vedremo. Se arriva, parleremo. Sicuramente ci può dare una grandissima mano".