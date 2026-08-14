Dopo aver chiuso la trattativa con il Tottenham per 30 milioni più bonus, l'Inter ha finalmente il suo nuovo esterno: Djed Spence. L'inglese, sul quale il club nerazzurro ha lavorato pazientemente ottenendo un prezzo più adeguato alle aspettative, è sbarcato poco fa a Milano Linate per iniziare la sua avventura italiana, la seconda dopo i 6 mesi di prestito al Genoa. Sorridente , il classe 2000 si è messo in posa per i giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it. Nelle prossime ore l'ormai ex Spurs si sottoporrà alle visite mediche all'Humanitas e poi andrà al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, tappe propedeutiche alla firma sul contratto quinquennale che lo legherà all'Inter.. 

A seguire le immagini del suo sbarco a Milano Linate

.

L'arrivo di Spence a Linate
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 01:05 / Fonte: Dall'inviato Onorio Ferraro
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.