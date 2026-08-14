Dopo aver chiuso la trattativa con il Tottenham per 30 milioni più bonus, l'Inter ha finalmente il suo nuovo esterno: Djed Spence. L'inglese, sul quale il club nerazzurro ha lavorato pazientemente ottenendo un prezzo più adeguato alle aspettative, è sbarcato poco fa a Milano Linate per iniziare la sua avventura italiana, la seconda dopo i 6 mesi di prestito al Genoa. Sorridente , il classe 2000 si è messo in posa per i giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it. Nelle prossime ore l'ormai ex Spurs si sottoporrà alle visite mediche all'Humanitas e poi andrà al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, tappe propedeutiche alla firma sul contratto quinquennale che lo legherà all'Inter..

A seguire le immagini del suo sbarco a Milano Linate

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