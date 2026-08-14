Continuano i discorsi tra l'Inter e Francesco Pio Esposito per il rinnovo di contratto del centravanti classe 2005. Nella giornata di oggi, come noto, c'è stato un nuovo incontro tra le parti, che è stato però interlocutorio per il momento, secondo Sky Sport. Sia l'Inter sia il ragazzo hanno comunque la volontà di continuare assieme, ma non c'è particolare fretta, dal momento che l'attaccante ha ancora 4 anni di contratto con i nerazzurri. Per riuscire a trovare un accordo, sarà necessario rivedersi.