Pochi cambiamenti e molte conferme nei quadri tecnici delle Nazionali Giovanili azzurre. La principale novità riguarda l’Under 16, affidata a Giovanni Costantino, allenatore con una lunga esperienza internazionale maturata tra Finlandia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Cipro e Moldavia. Confermata la guida dell’Under 21, che resterà nelle mani di Silvio Baldini, affiancato ancora da Andrea Barzagli nel ruolo di vice allenatore. Nessuna modifica anche per l’Under 20, con Carmine Nunziata confermato tecnico e Matteo Brighi al suo fianco, mentre Christian Maggio entra nello staff come secondo collaboratore. L’Under 19 passa invece a Massimiliano Favo, reduce dal bronzo mondiale conquistato con l’Under 17, mentre Daniele Franceschini raccoglie la guida dell’Under 18 dopo il successo europeo in Estonia. Manuel Pasqual sale dall’Under 16 all’Under 17, campione d’Europa in carica. Confermati infine Enrico Battisti alla guida dell’Under 15 e Luigi Milani come supervisore dell’Under 14. Un assetto che punta sulla continuità e sulla valorizzazione dei giovani talenti azzurri.

I quadri tecnici

NAZIONALI GIOVANILI

Coordinatore dei progetti delle attività giovanili: Gianfranco Zola

Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Maurizio Viscidi

Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Daniele Zoratto

Nazionale Under 21

Tecnico: Silvio Baldini; Assistente tecnico: Andrea Barzagli; Collaboratori tecnici: Mattia Baldini, Diego Labricciosa e Mauro Nardini; Preparatore dei portieri: Stefano Pardini; Preparatore atletico: Vito Azzone.

Nazionale Under 20

Tecnico: Carmine Nunziata; Assistenti tecnici: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Luca Coppari.

Nazionale Under 19

Tecnico: Massimiliano Favo; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner.

Nazionale Under 18

Tecnico: Daniele Franceschini; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti.

Nazionale Under 17

Tecnico: Manuel Pasqual; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco.

Nazionale Under 16

Tecnico: Giovanni Costantino; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico:Francesco Cosentino.

Nazionale Under 15

Tecnico: Enrico Battisti; Assistente tecnico: Antonio Candreva; Preparatore atletico: Luca Bossi.

Progetto Under 14

Supervisore: Luigi Milani