Luis Henrique-Roma, trattativa non così evoluta come è emerso da più fronti negli ultimi giorni. Almeno questa è la versione de Il Messaggero, secondo cui da Milano continuano a insistere su una chiusura imminente per il brasiliano: il profilo piace (anche perché può giocare sia basso che alto e su entrambe le fasce) ma l’intenzione del club giallorosso è eventualmente prenderlo in prestito con diritto di riscatto (soluzione non gradita all'Inter). Tra l’altro non è il solo nome preso in considerazione.

La prima scelta sarebbe il giovane Alessio Cacciamani ma la distanza con il Torino rimane alta: 12 milioni (10+2) la proposta della Roma, 20 milioni la richiesta dei granata. Destinata probabilmente a scendere ma sarebbe comunque distante dall'offerta romanista.