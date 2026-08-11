L'Atalanta Under 17 si è aggiudicata l'11esimo 'Memorial Seghedoni' battendo in finale i pari età dell'Inter ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. A Fanano, in Emilia-Romagna, i ragazzi di Simone Fautario, ex di turno della sfida, vengono trascinati al trionfo dal portiere, Gabriel Ottocento, decisivo con tre parate. Finisce 6-5 dopo la lotteria dagli undici metri. 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 14:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.