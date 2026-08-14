Secondo quanto appurato da FcInternews.it, in questi minuti, nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano, è in corso un incontro tra il club nerazzurro e l'entourage di Francesco Pio Esposito, capitanato da Mario Giuffredi, per definire i dettagli del rinnovo del contratto dell'attaccante classe 2005, con annesso adeguamento economico dello stipendio. Le parti puntano a trovare l'intesa per estendere l'accordo fino al 2031 (la nostra anticipazione). Di seguito il video dell'arrivo degli agenti di Pio Esposito nel quartier generale del club milanese:
Incontro in sede con gli agenti di Pio #Esposito per il rinnovo dell'attaccante pic.twitter.com/x8N6wlH5yT— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 14, 2026
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 17:31
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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