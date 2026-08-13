Inter e Roma devono ancora trovare la quadra definitiva eventuale su Luis Henrique. Ovviamente gli agenti del brasiliano, consci dell’interesse dei capitolini, ma pure delle possibili e future situazioni inglesi, hanno impostato un certo tipo di discorso economico con i giallorossi, ma anche in questo caso dovrà essere trovata la quadra tra le parti. Nel frattempo il calciatore, che comunque per lasciare l’Inter vuol sentirsi dire forte e chiaro di non far più parte del progetto nerazzurro da Cristian Chivu.- e al momento, secondo quanto appreso FcInterNews.it, questo non è successo -, ha chiaramente capito di poter essere cedibile per il club campione d’Italia, ma sinora non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito dal suo allenatore.

Il motivo è semplicissimo: dovessero saltare le negoziazioni con la Roma o con altre possibili pretendenti, il tecnico rumeno non dovrebbe lavorare con un giocatore considerato a tutti gli effetti out e quasi un esubero, ma solo con un atleta al centro di svariate voci di mercato che, nel caso, come successo spesso, non si sarebbero andate a dama. In più, ultima particolare che di certo non è un dettaglio, almeno per il momento la Roma vuole concentrarsi sul chiudere Mora o, se dovesse saltare, sul suo eventuale sostituto.

Ecco perché, a meno di accelerate non previste in queste ore, servirà pazientare ancora un po’ per avere un responso definitivo sul futuro di Luis Henrique, che tra l’altro continua ad allenarsi ad Appiano Gentile e sarà convocato per la sfida di Ferragosto contro il Betis.