Ieri notte lo sbarco a Milano ben oltre la mezzanotte e stamattina le visite mediche. Ore intense per Djed Spence, che sta svolgendo tutti i passi necessari prima della firma sul contratto quinquennale che lo legherà all'Inter. Il primo appuntamento stamattina al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, poi l'inglese si recherà alla clinica Humanitas per le tradizionali visite mediche più complete.

A seguire le immagini del saluto ai tifosi e ai giornalisti presenti sotto la struttura prima degli esami. 

Spence Day, l’inglese al CONI per le visite mediche
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 09:16 / Fonte: Dall'inviato Onorio Ferraro
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.