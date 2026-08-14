Il Corriere dello Sport ripercorre l'ancora giovane carriera di Curtis Jones, per ora trascorsa interamente nel Liverpool, di cui è stato anche capitano a soli 19 anni. Di Jones ha parlato in passato anche Jurgen Klopp nel documentario dedicato al tecnico tedesco, "From Doubters to Believers", di cui l'inglese è uno dei protagonisti perché lanciato in prima squadra proprio a Klopp.

Si sottolinea l'importanza dei consigli dati dall'allenatore al centrocampista, diventato un giocatore fondamentale, capitano (come detto), vincitore di due Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega, anche un Europeo Under 21. "Eppure, nel Liverpool non ha mai goduto della considerazione che ha sempre pensato di meritare - si legge -. Nel periodo Klopp lo hanno frenato gli infortuni, poi con Slot non ha raccolto quanto immaginava, nonostante ottime prestazioni. In possesso di grande qualità, ottima visione di gioco, bei tempi nel pressing e un'attitudine alla fase difensiva migliorata negli anni, Jones ha occupato ogni ruolo del centrocampo dei Reds, compreso quello di esterno, giocando anche da terzino su ambo le fasce e da punta centrale. A 25 anni, l’inglese vuole prendersi ora quel ruolo da protagonista assoluto, che ai Reds non ha mai avuto. L’Inter può essere l’occasione giusta e lui è pronto a sfruttarla".