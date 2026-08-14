Oltre il mercato, che comunque calamita parecchie attenzioni, in questo periodo c'è anche il calcio giocato, preludio all'inizio ufficiale della stagione. Domani alle 19.30 al San Nicola di Bari l'Inter e il Betis Siviglia disputeranno il loro ultimo impegno amichevole prima dell'inizio degli impegni 'seri'. In tal senso, gli spagnoli hanno ufficialmente annunciato questo pomeriggio la lista dei convocati per la trasferta a Bari. Abde non è stato incluso, in quanto si sta allenando parzialmente con il gruppo e non è ancora disponibile, così come Giovanni Lo Celso, che continua il suo programma di allenamento individualizzato dopo aver saltato quasi tutta la preparazione precampionato. Per quanto riguarda i giovani, Gnangoro Bouare rimane in prima squadra, così come Manu González, che sarà il terzo portiere in questa stagione. José Antonio Morante resterà a Siviglia a causa di un fastidio che lo affligge da tutta la settimana.

Probabile formazione del Real Betis contro l'Inter.

La partita contro i nerazzurri rappresenterà per Manuel Pellegrini un'opportunità per schierare una formazione titolare molto simile a quella che utilizzerà venerdì prossimo nella gara d'esordio contro la Real Sociedad. A partire dal ruolo di portiere, il tecnico cileno dovrà fare a meno dell'infortunato Diego Conde, quindi la responsabilità ricadrà su Álvaro Valles, anche se è possibile che Manu possa avere spazio in campo nel secondo tempo.

In difesa, potrebbe tornare Héctor Bellerín, subentrato contro il Bournemouth, così come Fran García, che non ha iniziato la partita contro la squadra inglese. Diego Llorente e Natan dovrebbero completare il reparto difensivo centrale, presumibilmente formando la coppia titolare nella prima partita ufficiale della stagione.

Passando al centrocampo, il doppio perno sarà formato da Facundo Bernal e Pablo Fornals, con Isco che potrebbe esordire da titolare in questa pre-stagione. Per rinforzare la spinta offensiva, Antony partirà titolare sulla fascia destra, Rodrigo Riquelme su quella sinistra, mentre in attacco c'è un punto interrogativo sulla presenza di Cucho, che ha giocato solo 44 minuti nel precampionato, o se Nelson Deossa, trasformato in centravanti, prenderà le redini della squadra anche alla luce del suo precampionato.

Pertanto, il Real Betis potrebbe schierare la seguente formazione titolare per l'ultima amichevole precampionato:

Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Isco, Antony, Rodrigo Riquelme e Cucho Hernández .