Luis Henrique è in pole nei pensieri della Roma per rafforzare il settore esterni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano è davanti a Destiny Udogie del Tottenham nelle preferenze dei giallorossi. La Roma, peraltro, ha già un'intesa con l'Inter sulla base di 28 milioni di euro più bonus per il cartellino.

"Il brasiliano - specifica la rosea - non ha alcuna preclusione nei confronti del club romano: attraverso i suoi agenti è pronto ad approfondire il progetto tecnico giallorosso e a discutere l'ingaggio. I giallorossi, però, impegnati sul fronte esterni d'attacco (la priorità al momento per Gasp), si sono presi del tempo per concludere l'affare, di cui avevano già discusso con i nerazzurri due settimane fa".