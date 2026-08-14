Dopo aver sistemato in mattinata la cessione di Frattesi alla Lazio e in attesa di ufficializzare il colpo in entrata chiamato Spence, l'Inter continua a lavorare in questi ultimi giorni di agosto per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. La dirigenza nerazzurra tenterà l'assalto decisivo per Jones nei prossimi giorni, ma il mercato in entrata potrebbe regalare un altro rinforzo. Tutto dipenderà dal futuro di Luis Henrique, seguito dalla Roma, con l'Inter che potrebbe acquistare a quel punto un'ala più offensiva.
Fofana pista fredda
Negli ultimi giorni è stato accostato all'Inter il profilo di Malick Fofana, attaccante esterno del Lione classe 2005 che con Luis Henrique condivide lo stesso entoruage. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, l'Inter non sta procedendo in nessun tipo di negoziazioni avanzata con Fofana. Resta da stabilire il futuro di Luis Henrique e poi capire l'Inter su chi punterà.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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