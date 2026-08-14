Curtis Jones è il giocatore su cui la dirigenza dell'Inter vuole lanciarsi per i prossimi giorni disponibili nella finestra di mercato. I nerazzurri hanno chiuso l'affare Djed Spence con un investimento importante, il giocatore sta svolgendo le visite mediche, con il Coni e con il club, quindi diventerà a tutti gli effetti il successore di Dumfries sulla fascia destra.

"Al Tottenham 30 milioni più 5 di bonus in buona parte non facilmente raggiungibili, più un 10% sull’eventuale rivendita - riporta Tuttosport -. Trentacinque milioni tondi verranno messi sul piatto per Curtis Jones: la trattativa con il Liverpool polarizzerà tutte le energie nella settimana post-ferragosto. Piero Ausilio, vendendo Davide Frattesi alla Lazio, ha liberato spazio per l’inglese e questo ha permesso al direttore sportivo di ottenere il via libera dalla proprietà per affondare con i Reds. Parallelamente sono giunti segnali positivi dalla sponda rossa del Mersey: il Liverpool sarebbe meno rigido sulle condizioni di uscita, avendo capito che Jones vuole solo e soltanto l’Inter".