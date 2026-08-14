Se il Bari non sta attraversando un grande momento e la partecipazione dei tifosi è piuttosto blanda, visto che la retrocessione in Serie C è ancora una ferita aperta, l'arrivo dell'Inter suscita un certo entusiasmo nella piazza pugliese. Domani sera alle 19.30 i campioni d'Italia affronteranno il Betis Siviglia nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato e come evidenza La Repubblica si registra già una nutrita presenza di pubblico.

Secondo le stime e i biglietti già venduti, al San Nicola saranno presenti circa 30 mila spettatori.