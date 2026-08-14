Prima di scendere in pista per dire la sua sui 10mila metri, agli Europei di atletica di Birmingham, Yeman Crippa trova il tempo anche di fare una battuta sull'Inter, sua squadra del cuore: "Non so contro chi giocheremo la prima partita di campionato (Monza il prossimo 22 agosto, ndr), ma sappiate che anche quest'anno non ce n'è per nessuno", ha detto a Sky Sport il mezzofondista e maratoneta italiano. Confidando, evidentemente, in un'altra stagione vincente per la formazione di Cristian Chivu, reduce dal double nazionale scudetto-Coppa Italia. 

Sezione: News / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 18:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.