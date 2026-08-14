Situazione già sbloccata? Secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, Inter e Lazio avrebbero già trovato il modo di bypassare gli indici finanziari che impediscono alla società biancoceleste di tesserare Davide Frattesi, cambiando la formula dell'accordo raggiunta nei giorni scorsi. Non più un milione di prestito con diritto (che diventa obbligo) da 14 milioni di euro ma prestito oneroso da 5 milioni e diritto di riscatto da 10 milioni di euro. Permane il 50% della futura rivendita oltre i 15 milioni di euro. In questo modo si alleggerirebbe l'impatto finanziario immediato sul club capitolino.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 11:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.