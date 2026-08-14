Situazione già sbloccata? Secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, Inter e Lazio avrebbero già trovato il modo di bypassare gli indici finanziari che impediscono alla società biancoceleste di tesserare Davide Frattesi, cambiando la formula dell'accordo raggiunta nei giorni scorsi. Non più un milione di prestito con diritto (che diventa obbligo) da 14 milioni di euro ma prestito oneroso da 5 milioni e diritto di riscatto da 10 milioni di euro. Permane il 50% della futura rivendita oltre i 15 milioni di euro. In questo modo si alleggerirebbe l'impatto finanziario immediato sul club capitolino.
Esclusiva: Si sblocca l'affare Frattesi. Prestito oneroso a 5M, diritto di riscatto a 10, 50% sulla futura rivendita.@sportmediaset https://t.co/yGiVY3Wvod— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 14, 2026
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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