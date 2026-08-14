Con l'eventuale arrivo di Curtis Jones potrebbero diventare tre i giocatori inglesi nella rosa dell'Inter. Il primo è John Stones, che già si allena da giorni agli ordini di Cristian Chivu. Il secondo è Djed Spence, da oggi impegnato nelle visite mediche. Il terzo, appunto, sarebbe il centrocampista del Liverpool, almeno nelle intenzioni della dirigenza.

Su Tuttosport di oggi si legge come mai sia possibile per i nerazzurri tesserare eventualmente tre giocatori extra UE. "Dall’estate del 2023 è stata introdotta la norma per cui ogni club di A può mettere sotto contratto un calciatore britannico che verrà considerato comunitario per i regolamenti sportivi (le leggi comuni restano immutate su ingresso, visto e permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri). Eventualmente invece un paio di calciatori inglesi possono occupare i due slot da extracomunitari a disposizione di ogni club".

Stones ha quindi occupato lo slot "speciale", Spence sarà il primo extra UE e Jones sarebbe eventualmente il secondo.