Ultimo test per la Primavera dell'Inter prima dell'esordio in campionato contro il Genoa del 23 agosto. Dall'altra parte c'è il Bra, squadra piemontese che parteciperà alla prossima Serie D. La squadra di Bigica è reduce da una buona prestazione nelle due partite del Memorial Cairo, dove i nerazzurri si sono arresi solo ai rigori contro il Torino dopo aver schiantato il Milan in semifinale. Oggi pomeriggio alle 18 l'Inter U20 completerà quindi il suo precampionato, con l'ultima occasione per l'allenatore ex Sassuolo di raccogliere informazioni sui suoi.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 14:06
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.